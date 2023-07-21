Военное обозрение

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ЦПВС в Сирии: Американcкий истребитель F-16 активировал системы наведения в отношении российского самолёта

ЦПВС в Сирии: Американcкий истребитель F-16 активировал системы наведения в отношении российского самолёта

Американский истребитель F-16 попытался навести ракеты на один из российских самолетов, находящийся в небе Сирии.

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