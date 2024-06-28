"Цыгане: драки, порча имущества, оскорбления. Удивительно, но местная прокуратура и силовые структуры оставляют заявления и жалобы местных жителей без адекватного рассмотрения."

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Еще один « внутренний враг» и « продажные силовики»- как же все это осторчертело!!!
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Я так понимая, что &quot;полиция&quot; стоит на &quot;страже&quot; преступников!!!??? Это голимая измена РОДИНЫ и народа России,  короче этих в форме полиции сажать за коррупцию,  поддержки экстремизма и терроризма - совсем берега потеряли, кому служат народу России на основании законов РФ, или цыганский и другим ржавым понятиям!!!????
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56 мин.
СК
Сергей Козлов
Забыли слово Полиция а это не народное спасибо Медведеву
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34 мин.

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