"Цыгане: драки, порча имущества, оскорбления. Удивительно, но местная прокуратура и силовые структуры оставляют заявления и жалобы местных жителей без адекватного рассмотрения."

Еще один « внутренний враг» и « продажные силовики»- как же все это осторчертело!!!

МП

Михаил Пантюхин

Я так понимая, что "полиция" стоит на "страже" преступников!!!??? Это голимая измена РОДИНЫ и народа России, короче этих в форме полиции сажать за коррупцию, поддержки экстремизма и терроризма - совсем берега потеряли, кому служат народу России на основании законов РФ, или цыганский и другим ржавым понятиям!!!????