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Петербургский дневник

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«Никакой метафизики»: в Петербурге доступ к персональным данным умерших дадут тем, кто их хоронит

«Никакой метафизики»: в Петербурге доступ к персональным данным умерших дадут тем, кто их хоронит

Законопроект поддержали в ЗакСе Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 16 апреля, поддержали в первом чтении проект федерального закона о доступе к персональным данным умершим не только родственников, но и тех, кто выразил желание их похоронить.

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