«Никакой метафизики»: в Петербурге доступ к персональным данным умерших дадут тем, кто их хоронит

Законопроект поддержали в ЗакСе Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 16 апреля, поддержали в первом чтении проект федерального закона о доступе к персональным данным умершим не только родственников, но и тех, кто выразил желание их похоронить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии