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Intel нашла куда пристроить свои квантовые процессоры — они появятся в компьют...

Intel нашла куда пристроить свои квантовые процессоры — они появятся в компьют...

Intel нашла куда пристроить свои квантовые процессоры — они появятся в компьютерах «Made in Japan»Компания Intel подписала меморандум о взаимопонимании с Японским национальным институтом передовой промышленной науки и технологий (AIST) о совместной работе над квантовыми компьютерами следующего поколения.

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