Intel нашла куда пристроить свои квантовые процессоры — они появятся в компьют...

Intel нашла куда пристроить свои квантовые процессоры — они появятся в компьютерах «Made in Japan»Компания Intel подписала меморандум о взаимопонимании с Японским национальным институтом передовой промышленной науки и технологий (AIST) о совместной работе над квантовыми компьютерами следующего поколения.