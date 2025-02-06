Intel нашла куда пристроить свои квантовые процессоры — они появятся в компьют...

Intel нашла куда пристроить свои квантовые процессоры — они появятся в компьютерах «Made in Japan»Компания Intel подписала меморандум о взаимопонимании с Японским национальным институтом передовой промышленной науки и технологий (AIST) о совместной работе над квантовыми компьютерами следующего поколения.
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