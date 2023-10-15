Депутат сейма Каминьский: элиты превратили Польшу в полезного идиота Украины

Варшава в течение многих лет поддерживала Киев в ущерб национальным интересам республики. Об этом в колонке для газеты Myśl Polska написал депутат польского сейма от партии "Конфедерация" Кристиан Каминьский.
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