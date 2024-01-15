Дирун о новом Таможенном кодексе: "Произошел сбой в коммуникации между Тирасполем и Кишиневом"

При принятии нового Таможенного кодекса произошел сбой в коммуникации между Кишиневом и Тирасполем. Об этом в эфире программы "Новая неделя с Анатолием Голя" на TV8 заявил приднестровский оппозиционный политик Анатолий Дирун.
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