Три источника стресса современных женщин

Время от времени слышу мнение, что современные женщины стали слишком слабыми и нервными. Мол, раньше-то и белье в поле стирали, и детей в проруби рожали, и 90-е пережили с одним хозяйственным мылом, и ничего.
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