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Всё о женщинах

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Три источника стресса современных женщин

Три источника стресса современных женщин

Время от времени слышу мнение, что современные женщины стали слишком слабыми и нервными. Мол, раньше-то и белье в поле стирали, и детей в проруби рожали, и 90-е пережили с одним хозяйственным мылом, и ничего.

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Наталья Ляшко
основные источники стресса для женщины: муж, дети, начальник
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