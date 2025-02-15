Белый дом назвал лузерами ряд западных СМИ за попытки разобщить Трампа с Маском

Администрация лидера Соединенных Штатов (Белый дом) назвала лузерами ряд СМИ за попытки разобщить президента Дональда Трампа с предпринимателем, руководителем эффективности американского правительства Илоном Маском.
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