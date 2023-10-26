Осенняя магия для ваших фиалок: 1 капля чудо-раствора и попрут пышные шапки

Фиалки завоевали сердца многих цветоводов благодаря своим красочным и пышным цветкам. Но как добиться такого роскошного цветения вне зависимости от времени года? Секрет кроется в правильном уходе и подкормке, который поделились профессионалы из питомников в teleprogramma.