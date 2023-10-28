Военная хроника рассказала, как проходит наземная операция Израиля в секторе Газа

Военная хроника сообщила, как проходит наземная операция Израиля в секторе Газа. «Активность боевых действий постепенно нарастает, однако, об уличных боях говорить пока не приходится», — сказано в материале.
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