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В Москве ребенок чуть не сделал себе обрезание электропилкой для ногтей

В Москве ребенок чуть не сделал себе обрезание электропилкой для ногтей

10-летний ребенок играл с прибором и, видимо, прикладывал его к различным частям тела.В Москве 10-летний ребенок чуть не сделал себе обрезание электропилкой для ногтей, видимо, прикладывая ее к различным частям тела, сообщает тг-канал Москва онлайн.

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