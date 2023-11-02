В Москве ребенок чуть не сделал себе обрезание электропилкой для ногтей

10-летний ребенок играл с прибором и, видимо, прикладывал его к различным частям тела.В Москве 10-летний ребенок чуть не сделал себе обрезание электропилкой для ногтей, видимо, прикладывая ее к различным частям тела, сообщает тг-канал Москва онлайн.