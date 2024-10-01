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Царьград

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Звонок Шольца Путину: Почему немецкий канцлер собрался идти на поклон к президенту России? Версии экспертов

Звонок Шольца Путину: Почему немецкий канцлер собрался идти на поклон к президенту России? Версии экспертов

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что прервёт своё двухлетнее молчание: в ближайшие недели он планирует позвонить президенту России Владимиру Путину.

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