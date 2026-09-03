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Трутнев назвал самые многочисленные делегации на ВЭФ-2026

Трутнев назвал самые многочисленные делегации на ВЭФ-2026

Росконгресс/Максим Кашин Зампред правительства РФ – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 3 сентября перечислил делегации, которые оказались самыми многочисленными на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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