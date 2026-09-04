Суд в Москве рассмотрит иск "ВК" к Apple из-за блокировки приложений 27 октября

Арбитражный суд Москвы назначил предварительное заседание по иску соцсети «ВКонтакте» к американской Apple на 27 октября.
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