Востребованные профессии: узнали, как готовят рабочих строительных и электротехнических специальностей.

Молодежь все чаще делает ставку на профессионально-техническое и среднее специальное образование. Колледжи привлекают абитуриентов возможностью получить востребованную профессию за относительно недолгий срок обучения, по окончании которого можно быстро найти интересную и высокооплачиваемую работу.