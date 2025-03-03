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Востребованные профессии: узнали, как готовят рабочих строительных и электротехнических специальностей.

Востребованные профессии: узнали, как готовят рабочих строительных и электротехнических специальностей.

Молодежь все чаще делает ставку на профессионально-техническое и среднее специальное образование. Колледжи привлекают абитуриентов возможностью получить востребованную профессию за относительно недолгий срок обучения, по окончании которого можно быстро найти интересную и высокооплачиваемую работу.

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