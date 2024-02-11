Billionaire Wealth: The Biggest Winners (& Losers) In 2023 In early February, Mark Zuckerberg added $28 billion to his wealth in a matter of hours as Meta’s shares soared after the company announced its first dividend payout.
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