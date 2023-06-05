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Советник Байдена по нацбезопасности подтвердил ответственность США за ВСЕ действия бандеро-нацистов

Советник Байдена по нацбезопасности подтвердил ответственность США за ВСЕ действия бандеро-нацистов

США считают, что контрнаступление Украины приведет к возвращению Киевом "стратегически важной территории" От Сэма Фоссума из CNN Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан беседует с корреспондентом CNN Фаридом Закарией.

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