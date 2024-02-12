Шольц рассказал об увеличении трат ФРГ на оборону до 2% от ВВП

В 2024 году Германия впервые достигнет цели НАТО в 2% от ВВП, направленных на оборону. Об этом в понедельник, 12 февраля, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.