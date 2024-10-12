В Вашингтоне скрывают масштабы последствий урагана «Хелен» и саботируют помощь жертвам стихии

«Историческая катастрофа» и «мини-апокалипсис»: то ли ещё будет26 сентября на побережье Мексиканского залива в штате Флорида (США) обрушился ураган «Хелен», который распространился еще на пять штатов – Джорджию, Северную и Южную Каролину, Вирджинию и Теннесси.
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