В Вашингтоне скрывают масштабы последствий урагана «Хелен» и саботируют помощь жертвам стихии

«Историческая катастрофа» и «мини-апокалипсис»: то ли ещё будет26 сентября на побережье Мексиканского залива в штате Флорида (США) обрушился ураган «Хелен», который распространился еще на пять штатов – Джорджию, Северную и Южную Каролину, Вирджинию и Теннесси.