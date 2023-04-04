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Минобороны России продемонстрировало кадры ликвидации командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28

Минобороны России продемонстрировало кадры ликвидации командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28

Министерство обороны Российской Федерации во вторник, 4 апреля, продемонстрировало, как вертолеты Ми-28 справляются с выполнением задач в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

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