WSJ узнал о роли Клинтон и Такера Карлсона в переговорах по обмену

Переговоры по самому масштабному обмену заключенными между Россией и странами Запада велись в течение многих лет, со временем менялись как фигуранты этого списка, так и страны, принявшие участие в итоговой сделке, пишет WSJ в статье под названием «Внутри секретных переговоров об освобождении Эвана Гершковича».