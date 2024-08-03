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WSJ узнал о роли Клинтон и Такера Карлсона в переговорах по обмену

WSJ узнал о роли Клинтон и Такера Карлсона в переговорах по обмену

Переговоры по самому масштабному обмену заключенными между Россией и странами Запада велись в течение многих лет, со временем менялись как фигуранты этого списка, так и страны, принявшие участие в итоговой сделке, пишет WSJ в статье под названием «Внутри секретных переговоров об освобождении Эвана Гершковича».

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