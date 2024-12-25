Ученый Панов рассказал, каких витаминов не хватает жителям России зимой

В климатических условиях России есть риск не дополучить некоторые витамины и минералы.Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов рассказал о витаминах, которые будут полезны для жителей России зимой.