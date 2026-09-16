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Царьград

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Скандал на ТВ: Рахим Чахкиев подрался с Залимханом Юсуповым на шоу

Скандал на ТВ: Рахим Чахкиев подрался с Залимханом Юсуповым на шоу

На съёмках шоу "Титаны" произошёл скандал: в первом же выпуске передачи боксер Рахим Чахкиев подрался с бойцом ММА Залимханом Юсуповым.

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