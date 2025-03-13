Возможно, Украине придется отдать более 20 процентов своей земли России в рамках мирной сделки.
В Британии назвали идею прекращения огня "душераздирающей" для Украины
Комментарии
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Андрей Шишинов
А с чего это кто-то решил, что это Россия "захватила" часть бывшей украины? Один из паханов террористического образования, которое раньше называлось УССР прямо сказал всем русским;-"чемодан-вокзал-Россия". Вот русские, которых на этих территориях от 90 до 95 процентов и ушли в Россию. Вместе с вокзалом и остальной землёй. И не факт, что скоро так-же не уйдут ещё несколько русских областей.
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