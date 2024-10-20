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Социально-гуманитарный университет и музшкола № 2 в Коломне установили партнерство

Социально-гуманитарный университет и музшкола № 2 в Коломне установили партнерство

Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) и детская музыкальная школа № 2 в Коломне объявили о начале стратегического партнерства, которое обещает открыть новые горизонты в области музыкального образования.

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