Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 26 ноября сказал, что приезд в Киев президентов европейских стран является имитацией поддержки, которая значительно снизилась в последнее время.
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