Стоящий детектив: вышел триллер по бестселлеру «Внутри убийцы»

Вместо Чикаго — Петербург, вместо ФБР — Следственный Комитет, а Зои Бентли теперь Зоя Волгина. В России сняли киноадаптацию книги «Внутри убийцы», прославившей на весь мир израильского писателя Майка Омера.
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