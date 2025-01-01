Global Look Press/IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa Отказ Владимира Зеленского и его приближенных от транзита российского газа через территорию Украины является вредительством, заявил 1 января депутат Верховной рады Александр Дубинский, который призвал наказать главу киевского режима.
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