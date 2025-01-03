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Опелка обыграл Джоковича и впервые с февраля 2022-го вышел в полуфинал на харде

Опелка обыграл Джоковича и впервые с февраля 2022-го вышел в полуфинал на харде

Американец впервые с июля вышел в полуфинал ATP. На харде он не доходил до этой стадии с февраля 2022-го.

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