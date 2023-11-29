Соседка Александра Буйнова рассказала, что по вечерам он собирает бутылки

Алла Довлатова рассказала, как Александр Буйнов собирает бутылки и мусор по обочинам Радиоведущая Алла Довлатова приняла участие в премии Роспотребнадзора «Экология – дело каждого», где рассказала о том, как об экологии заботится ее сосед – народный артист России Александр Буйнов.