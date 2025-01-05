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Китай снова испугал весь мир: там зафиксирована вспышка метапневмовируса

Китай снова испугал весь мир: там зафиксирована вспышка метапневмовируса

Метапневмовирус — это не новый враг: вирус был впервые обнаружен в начале 2000-х годов, и до сих пор вспышки фиксировались в основном в холодное время года, однако масштабы заражения в Китае настораживают: если вирус продолжит распространяться, он может стать серьёзной угрозой для системы здравоохранения.

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