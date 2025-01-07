Samsung объявила дату анонса смартфонов Galaxy S25 — их будет четыре Южнокорейская к...

Samsung объявила дату анонса смартфонов Galaxy S25 — их будет четыреЮжнокорейская компания Samsung Electronics воспользовалась сопутствующим CES 2025 оживлением в информационном поле, чтобы сообщить о намерении провести 22 января текущего года мероприятие Galaxy Unpacked, в ходе которого представит смартфоны семейства Galaxy S25.
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