Samsung объявила дату анонса смартфонов Galaxy S25 — их будет четыре Южнокорейская к...

Samsung объявила дату анонса смартфонов Galaxy S25 — их будет четыреЮжнокорейская компания Samsung Electronics воспользовалась сопутствующим CES 2025 оживлением в информационном поле, чтобы сообщить о намерении провести 22 января текущего года мероприятие Galaxy Unpacked, в ходе которого представит смартфоны семейства Galaxy S25.