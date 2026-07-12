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Аргументы и Факты

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Пентагон: ВС США начали наносить новые удары по Ирану

Пентагон: ВС США начали наносить новые удары по Ирану

Военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана, информирует CENTCOM.В Центральном командовании ВС США уточнили, что удары приказал нанести президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

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