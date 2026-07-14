ФСБ сообщила о продолжении крупной контрразведывательной операции, в ходе которой, по её данным, была сорвана масштабная попытка спецслужб Украины организовать серию терактов и диверсий на территории России.
РГ: ФСБ сорвала атаку дронов на военные аэродромы России
Комментарии
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Регина Толстоброва
Как же европейцы не помогут украинцам убивать русских. Фашисты и есть фашисты.нашим ребятам из ФСБ столько работы теперь, достается им. Трудно представить себе что их не было бы.
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Александр Конкин
Радует что, ФСБ начинает просыпаться! Ещё бы внутренних врагов во Власти зачистили.., а там и Победа не за горами!
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