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РГ: ФСБ сорвала атаку дронов на военные аэродромы России

ФСБ сообщила о продолжении крупной контрразведывательной операции, в ходе которой, по её данным, была сорвана масштабная попытка спецслужб Украины организовать серию терактов и диверсий на территории России.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Как же европейцы не  помогут украинцам убивать русских. Фашисты и есть фашисты.нашим ребятам  из ФСБ  столько работы теперь, достается им. Трудно представить себе что  их не было бы.
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1 м.
Александр Конкин
Радует что, ФСБ начинает просыпаться! Ещё бы внутренних врагов во Власти зачистили.., а там и Победа не за горами!
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1 м.