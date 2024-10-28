Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • Вера Федорова
    Схемы чёткие, хорошо читаются, спасибо🤝. А использовать их буду для других изделий,- такие ковры вязать, точно, не б...Шикарные ковры, с...
  • Светлана Разные
    Идея интересная. Хотелось бы взглянуть, как выглядит полотно из такой пряжи.Новая пряжа из ос...
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Искусство макраме. Советы

Искусство макраме. Советы

Удивительные узелки Как только не используются узелки людьми, с того первого момента, как были взяты талантливыми охотниками и рукодельницами мягкие податливые волокна, и стали связываться и переплетаться между собой.

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