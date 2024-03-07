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«Реал» — «Лейпциг»: судья не удалил Винисиуса

На 54-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Лейпциг» (1:1) судья Давиде Масса вынес только предупреждение нападающему «Королевского клуба» Винисиусу Жуниору, который совершил два фола в отношении соперника.

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