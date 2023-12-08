Якутия ❤️ «Что такое Якутия? Это тайга, и горы, и океан, и мирные луговые долины, и полярная тундра.
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Якутия ❤️ «Что такое Якутия? Это тайга, и горы, и океан, и мирные луговые долины, и полярная тундра.