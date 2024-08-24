СК возбудит дело против тюменского водителя

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в Тюмени, где водитель маршрутки вытолкал из салона школьника, не оплатившего проезд из-за неработающего валидатора.
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