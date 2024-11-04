Появились подробности об участии экс-мэра Владивостока Пушкарева на СВО

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября, ФедералПресс. Блогер и общественник Максим Чихунов из Приморья сообщил, что несмотря на заключение контракта с Минобороны России, бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева пока не отправляют на СВО.