Сергей Лавров обвинил НАТО в расширении влияния в Азии

На пресс-конференции с министром Восточного Тимора Сергей Лавров заявил, что действия НАТО, рассматриваемого как оборонительный альянс, привели к конфликтам в Югославии, Афганистане и Ливии, и отметил его экспансию в Азию.
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