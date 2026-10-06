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Царьград

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Сергей Лавров обвинил НАТО в расширении влияния в Азии

Сергей Лавров обвинил НАТО в расширении влияния в Азии

На пресс-конференции с министром Восточного Тимора Сергей Лавров заявил, что действия НАТО, рассматриваемого как оборонительный альянс, привели к конфликтам в Югославии, Афганистане и Ливии, и отметил его экспансию в Азию.

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