Россия атакована сегодня, 24 июля: власти сообщили о последствиях

В небе над российскими регионами сбит 571 украинский беспилотник - враг опять целил по гражданским объектам! Сегодня ночью враг предпринял попытку массовой атаки БПЛА: российские ПВО сбили и перехватили 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.