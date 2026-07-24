Россия атакована сегодня, 24 июля: власти сообщили о последствиях

В небе над российскими регионами сбит 571 украинский беспилотник - враг опять целил по гражданским объектам! Сегодня ночью враг предпринял попытку массовой атаки БПЛА: российские ПВО сбили и перехватили 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
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