«Девочка родилась, будете смотреть?»: как оформить опеку – истории приемных семей из РТ

Почему люди решаются стать приемными родителям, как выбрать ребенка и через какие сложности придется пройти будущим мамам и папам? «Татар-информ» собрал истории тех, кто взял малыша из детского дома, и подробно рассказывает о том, как проходит процедура оформления опекунства или усыновления.
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