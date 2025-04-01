«Девочка родилась, будете смотреть?»: как оформить опеку – истории приемных семей из РТ

Почему люди решаются стать приемными родителям, как выбрать ребенка и через какие сложности придется пройти будущим мамам и папам? «Татар-информ» собрал истории тех, кто взял малыша из детского дома, и подробно рассказывает о том, как проходит процедура оформления опекунства или усыновления.