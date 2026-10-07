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Премьер-министра Великобритании предупредили о риске дефицита продовольствия

Премьер-министра Великобритании предупредили о риске дефицита продовольствия

Премьер-министра Великобритании Энди Бернема предупредили о возможном дефиците продовольствия в стране в случае серьезного кризиса из-за уязвимости импортных поставок.

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