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Царьград

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Конфликт в Европе: остановка расширения НАТО как условие урегулирования

Конфликт в Европе: остановка расширения НАТО как условие урегулирования

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что для урегулирования нынешнего конфликта в Европе необходимо остановить расширение НАТО.

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