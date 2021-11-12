В Бурятии перед судом предстанет бывший начальник одного из учреждений, обвиняемый в превышении должностных полномочий при приобретении жилья для детей-сирот

Следственными органами СК России по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства правительства Республики Бурятия».
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