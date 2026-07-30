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Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа»

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа»

Росавиация приняла решение об аннулировании сертификата эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа». Перевозчик не справился с устранением выявленных нарушений в области безопасности полётов, сообщили источники «Коммерсанта» и «Известий».

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