Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа»

Росавиация приняла решение об аннулировании сертификата эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа». Перевозчик не справился с устранением выявленных нарушений в области безопасности полётов, сообщили источники «Коммерсанта» и «Известий».
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