Программу льготного автокредитования хотят расширить

Минпромторг РФ может добавить новые категории в программу льготного автокредитования. Сейчас получить льготный автокредит могут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, а также лица с ограниченными возможностями.
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