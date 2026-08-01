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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сын губернатора Свердловской области Денис Паслер-младший (196 см, 103 кг) подписал контракт с клубом WHL «Медисин Хэт»

Защитник Денис Паслер подписал контракт с клубом « Медисин Хэт » из Западной хоккейной лиги .  Ранее клуб выбрал 18-летнего россиянина (рост – 196 см, вес – 103 кг) на импорт-драфте CHL под 73-м номером.

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