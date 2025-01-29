История и археология: Что советская цензура вырезала из фильмов: Как киночиновники с развратом и алкоголизмом боролись

Над советским кинематографом всегда довлела цензура. Контроль осуществлялся не только представителями приемных комиссий: зачастую сами кинорежиссеры, учитывая пожелания руководства, вносили коррективы в отснятые сцены, подстраиваясь под господствующую идеологию.