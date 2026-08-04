Политика как она есть

Военный аналитик и отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала заявил, что поскольку Украина и страны НАТО отвергают дипломатическое урегулирование, Россия добьётся мира на поле боя.